В бархатном платье с драпировкой: номинантка на "Оскар" Кэри Маллиган вышла на красную дорожку Берлинале

Кэри Маллиган, которая в этом году среди номинантов на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль", посетила также Берлинский международный кинофестиваль. На это мероприятии актриса появилась перед премьерой научно-фантастического драматического фильма "Астронавт", в котором сыграла вместе Адамом Сэндлером.

Кэри Маллиган и Адам Сэндлер / Фото: Associated Press

На премьеру Кэри надела платье от Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции весна-лето 2024, которую бренд совсем недавно презентовал на Неделе высокой моды в Париже.

Платье-бюстье было выполнено из двух материалов - черного бархата и трикотажа контрастного телесного цвета, с ниспадающей драпировкой от спины к низу платья.

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Кэри Маллиган и Адам Сэндлер / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила черными туфлями на каблуках, а также украшениями Kwiat and Fred Leighton.

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Несколькими днями ранее Кэри посетила также церемонию BAFTA Film Awards, которая состоялась в Лондоне, в платье с бархатными вставками от Christian Dior, которое является репликой платья созданного основателем модного дома - самим Кристианом Диором.

Читайте также:

Образы Кэри Маллиган (13 фото)