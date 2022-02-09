В бархатном платье с элегантным декольте: Адель блистала на красной дорожке BRIT Awards

В бархатном платье с элегантным декольте: Адель блистала на красной дорожке BRIT Awards

В этом образе певица выглядела потрясающе.

В Лондоне состоялась одна из самых престижных британских премий BRIT Awards. Звездой вечера стала певица Адель, которая получила сразу три награды: "Музыкант года", "Песня года" и "Альбом года".

Но мы дали бы звезде еще и награду за самый роскошный образ на красной дорожке, ведь певица просто покорила своим платьем от Armani Prive.

Адель / Associated Press

Платье Адель было выполнено их черного бархата, а элегантное V-образное декольте украшал темно-синий тюль, который переходил в длинный шлейф. Завершили образ макияж, лаконичная укладка и бриллиантовые украшения - серьги и кольцо.

Адель / Associated Press

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