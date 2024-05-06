В бархатном платье с фигурным декольте и камнями: Дженнифер Лопес сходила на вечеринку

Она выбрала для вечеринки гламурный наряд от дизайнера из Косово.

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес посетила вечеринку Анны Винтур в Нью-Йорке, которая прошла в преддверии благотворительного бала Met Gala, который ежегодно проходит в Нью-Йорке. Ожидается, что сегодня вечером, 6 мая, Лопес опять будет блистать на этом мероприятии, но до самого своего появления держит наряд в секрете и то, кто его для нее создает.

На вечеринке Винтур, которая была частным мероприятием, Дженнифер появилась в черном обтягивающем платье из бархата от бренда Diana Qerimi.

Наряд имел оригинальное фигурное декольте, в нем отсутствовали бретельки, по всей длине платье украшали большие камни со стразами и перья.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дополнила Лопес наряд клатчем от Tyler Ellis туфлями от Casadei и роскошными украшениями с бриллиантами от Yeprem. Также на плечи она накинула черное пальто, сделала яркий макияж на лице, а волосы собрала в высокий хвост.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В тот же день, но несколькими часами ранее, Дженнифер заметили у отеля, где она остановилась. Звезда была одета совсем иначе, поскольку на ней был наряд в коричневом цвете, в котором она сочетала тонкую кофту с длинными рукавами, юбку с разрезом, а также укороченное пальто.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, что тема Met Gala 2024 "Спящие красавицы: возрождение моды", а вот темой красной дорожки, которой посвящен дресс-код мероприятия объявлено "Сад времени". Вдохновением для такого дресс-кода стал одноименный рассказ Дж. Г. Балларда 1962 года.

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