В бархатном платье с глубоким декольте: эффектная Амаль Клуни на светском мероприятии в Нью-Йорке

Джордж и Амаль Клуни посетили мероприятие под названием The Albies, организованном Фондом Клуни за справедливость в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
Церемония прошла в Нью-Йоркской публичной библиотеке и помогает "привлечь внимание к мужественным защитникам правосудия, которые подвергаются риску, а также послать тем, кто нарушает права человека, сигнал о том, что за ними наблюдает весь мир", — говорится на официальном сайте фонда.
63-летний Джордж Клуни был одет в элегантный классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук-бабочку. А его 46-летняя супруга Амаль облачилась в вечернее черное платье из бархата с глубоким декольте и небольшим шлейфом сзади.
Красивые локоны Клуни были зачесаны набок и легкими волнами свободно ниспадали на плечи, а на лице был вечерний макияж. Образ свой Амаль дополнила парой серег-висюлек, несколькими драгоценными браслетами на запястье, красной помадой на губах и красным маникюром, а в руках держала маленький бархатный клатч.
В прошлый раз мы видели пару во время их выхода на дорожку на Венецианский кинофестиваль.
Читайте также:
- В красном платье и серебристых туфлях: яркая Амаль Клуни блисла на премьере фильма
- В золотом платье с пайетками: Амаль Клуни очаровала гламурным образом на красной дорожке в Лондоне
- В элегантных нарядах и под зонтом: Амаль и Джордж Клуни на премьере фильма в Лондоне