В бархатном платье с глубоким декольте: эффектная Амаль Клуни на светском мероприятии в Нью-Йорке

Джордж и Амаль Клуни посетили мероприятие под названием The Albies, организованном Фондом Клуни за справедливость в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Церемония прошла в Нью-Йоркской публичной библиотеке и помогает "привлечь внимание к мужественным защитникам правосудия, которые подвергаются риску, а также послать тем, кто нарушает права человека, сигнал о том, что за ними наблюдает весь мир", — говорится на официальном сайте фонда.

Амаль и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

63-летний Джордж Клуни был одет в элегантный классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук-бабочку. А его 46-летняя супруга Амаль облачилась в вечернее черное платье из бархата с глубоким декольте и небольшим шлейфом сзади.

Амаль и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Красивые локоны Клуни были зачесаны набок и легкими волнами свободно ниспадали на плечи, а на лице был вечерний макияж. Образ свой Амаль дополнила парой серег-висюлек, несколькими драгоценными браслетами на запястье, красной помадой на губах и красным маникюром, а в руках держала маленький бархатный клатч.

Амаль Клуни / Фото: Associated Press

В прошлый раз мы видели пару во время их выхода на дорожку на Венецианский кинофестиваль.

Амаль и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

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