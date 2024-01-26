В бархатном платье с глубоким декольте: Моника Беллуччи позировала на дорожке в Париже

Знаменитая итальянка посетила показ Maison Margiela. Моника появилась на красной дорожке в обтягивающем черном бархатном платье, пикантно подчеркнув декольте, а также надела черные колготы и обула лаковые туфли на каблуках и платформе. В руках актриса держала лаковый клатч.

Белуччи распустила свои каштановые волосы и расчесала их по пробору, сделала макияж с черными стрелками на веках и серыми тенями, а губы подчеркнула карандашом и блеском в тон.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

А недавно Моника Беллуччи блистала за руку с бойфрендом на красной дорожке церемонии "Эмми". Черный, очевидно, любимый цвет звезды, поэтому она появилась на публике в костюме, который состоял из короткого жакета и брюк-клеш.

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