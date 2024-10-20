В бархатном платье с интересным декором: Ева Лонгория вместе с Рики Мартином позировала на красной дорожке

В музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе прошел гала-вечер Academy Museum Gala. Его целью является сбор средств на поддержку киноэкспозиционного музея, а также образовательных программ.

Среди звездных красавиц на красной дорожке появилась прекрасная Ева Лонгория. Звезда выбрала для своего появления элегантное черное бархатное платье макси от бренда Georges Hobeika.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Наряд обнажал плечи и был украшен спереди интересным большим декором со стразами.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Лук Лонгория дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках. Она сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс и французский маникюр. В ушах у актрисы были красивые бриллиантовые серьги, а на руках – бриллиантовые браслет и кольцо.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На некоторых снимках Ева позировала перед фотографами вместе с певцом Рики Мартином, который был одет в черные смокинг, рубашку и бабочку.

Ева Лонгория и Рики Мартин / Фото: Associated Press

Напомним, Ева Лонгория вывела 6-летнего сына на фотоколл в Париже.

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