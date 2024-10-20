В бархатном платье с интересным декором: Ева Лонгория вместе с Рики Мартином позировала на красной дорожке

49-летняя актриса выглядела красиво на светском мероприятии.
В музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе прошел гала-вечер Academy Museum Gala. Его целью является сбор средств на поддержку киноэкспозиционного музея, а также образовательных программ.
Среди звездных красавиц на красной дорожке появилась прекрасная Ева Лонгория. Звезда выбрала для своего появления элегантное черное бархатное платье макси от бренда Georges Hobeika.
Наряд обнажал плечи и был украшен спереди интересным большим декором со стразами.
Лук Лонгория дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках. Она сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс и французский маникюр. В ушах у актрисы были красивые бриллиантовые серьги, а на руках – бриллиантовые браслет и кольцо.
На некоторых снимках Ева позировала перед фотографами вместе с певцом Рики Мартином, который был одет в черные смокинг, рубашку и бабочку.
Напомним, Ева Лонгория вывела 6-летнего сына на фотоколл в Париже.
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