В бархатном платье с капюшоном и мехом: Кэти Перри в красивом аутфите сияла на мероприятии в Лос-Анджелесе

38-летняя певица выбрала для своего выхода винтажный наряд1989 года.

Кэти Перри посетила премьеру теле-шоу "Кэрол Бернетт: 90 лет смеха и любви", которая состоялась в Avalon Hollywood в Лос-Анджелесе. В эфир NBC теле-шоу покажут 26 апреля, в день рождения американской актрисы, комедиантки и певицы Кэрол Бернетт.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

На красной дорожке певица появилась в красивом вечернем образе. На ней было винтажное черное бархатное платье макси с капюшоном из коллекции Bob Mackie Couture 1989 года. Наряд был украшен мехом и расшит бисером и камнями. Обула Кэти черные остроносые туфли.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Перри сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и прическу в стиле 20-х годов. В ушах у нее были длинные серьги-люстры, а на пальцах – кольца с бриллиантами.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Напомним, Кэти Перри на шоу Jimmy Kimmel Live пришла в мини-юбке с принтом "зебра" и кроп-топе с металлической фурнитурой.

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