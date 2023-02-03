В бархатном платье с капюшоном: Сиара на красной дорожке блеснула обнаженной спиной и грудью

Cиара посетила концерт Black Music Collective от Академии звукозаписи, которая состоялась в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе накануне церемонии "Грэмми-2023".

На красной дорожке артистка предстала в черном бархатном платье макси со шлейфом и капюшоном-накидкой.

Сиарра / Фото: Associated Press

Певица продемонстрировала фотографам свою обнаженную спину и сверкнула частью обнаженной груди.

Сиарра / Фото: Associated Press

Из-под капюшона выглядывали белокурые локоны Сиары. На одну руку она надела длинный металлический золотистый браслет.

Сиарра / Фото: Associated Press

Артистка сделала себе макияж смоки-айс и завершила лук красным маникюром.

Сиарра / Фото: Associated Press

На сцене Сиара выступила в широких джинсах, черном пальто и жилете с откровенным декольте. На шее у нее был широкий чокер с кристаллами и крестиком, а также шарф из денима. Укладка, зачесанная назад, и черные очки выглядели гармонично с аутфитом.

Сиарра / Фото: Associated Press

Сиарра / Фото: Associated Press

Сиарра / Фото: Associated Press

Напомним, на концерте Black Music Collective выступила также Хлоя Бейли. На ней был черный прозрачный кэтсьют с бахромой, под который она надела высокие черные трусы.

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