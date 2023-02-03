Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В бархатном платье с капюшоном: Сиара на красной дорожке блеснула обнаженной спиной и грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
278
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В бархатном платье с капюшоном: Сиара на красной дорожке блеснула обнаженной спиной и грудью

Сиарра / Фото: Associated Press

37-летняя певица продемонстрировала на музыкальном мероприятии сразу два образа.

Cиара посетила концерт Black Music Collective от Академии звукозаписи, которая состоялась в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе накануне церемонии "Грэмми-2023".

На красной дорожке артистка предстала в черном бархатном платье макси со шлейфом и капюшоном-накидкой.

Сиарра / © Associated Press
Сиарра / Фото: Associated Press

Певица продемонстрировала фотографам свою обнаженную спину и сверкнула частью обнаженной груди.

Сиарра / © Associated Press
Сиарра / Фото: Associated Press

Из-под капюшона выглядывали белокурые локоны Сиары. На одну руку она надела длинный металлический золотистый браслет.

Сиарра / © Associated Press
Сиарра / Фото: Associated Press

Артистка сделала себе макияж смоки-айс и завершила лук красным маникюром.

Сиарра / © Associated Press
Сиарра / Фото: Associated Press

На сцене Сиара выступила в широких джинсах, черном пальто и жилете с откровенным декольте. На шее у нее был широкий чокер с кристаллами и крестиком, а также шарф из денима. Укладка, зачесанная назад, и черные очки выглядели гармонично с аутфитом.

Сиарра / © Associated Press
Сиарра / Фото: Associated Press
Сиарра / © Associated Press
Сиарра / Фото: Associated Press
Сиарра / © Associated Press
Сиарра / Фото: Associated Press

Напомним, на концерте Black Music Collective  выступила также Хлоя Бейли. На ней был черный прозрачный кэтсьют с бахромой, под который она надела высокие черные трусы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
278
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация