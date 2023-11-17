В бархатном платье с красивым декольте: Хейли Бибер готовится к своему дню рождения

22 ноября девушке исполнится 27 лет, но ничего не мешает ей уже начать праздновать.

26-летняя модель и бизнесвумен - Хейли Бибер - решила заранее начать готовиться к празднику и уже показала первый эффектный образ.

Она позировала в бархатном платье винного оттенка с красивым фигурным декольте, которое идеально подчеркнуло ее подтянутую фигуру. Свой образ Хейли дополнила маникюром в тон, макияжем с перламутровыми тенями и жидким блеском на губах. А волосы собрала в "ракушку" и выпустила две пряди у лица.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее Хейли Бибер сверкнула подтянутой фигурой в промо Victoria's Secret. На рекламных снимках девушка позировала в белье в традиционных "рождественских" цветах.

Хейли Бибер снялась в промо Victoria's Secret / Фото: Instagram Хейли Бибер

Читайте также: