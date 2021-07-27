В бархатном платье с кружевным подолом: Хейли Бибер впечатлила роскошным образом

Джастин Бибер и его супруга Хейли были запечатлены на выходе из художественной галереи в Западном Голливуде.

27-летний музыкант выглядел впечатляюще в черном смокинге, а его 24-летняя супруга – в черном бархатном платье из осенне-зимней коллекции Alessandra Rich с глубоким декольте и прозрачными кружевными вставками на подоле. У макси-платья были длинные рукава, и платье роскошно подчеркивало стройную фигуру модели.

Хейли и Джастин Бибер / Getty Images

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Свой вечерний лук модель дополнила серьгами-висюльками, миниатюрным черным клатчем, вечерним макияжем, а волосы собрала в высокий пучок. Когда пара выходила из зала, Джастин Бибер поддерживал любимую за талию и выглядел весьма сосредоточенно. Следовал за парой и охранник, который помогал супруга пробраться от выхода к автомобилю сквозь толпу папарацци.

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