Гленн Клоуз / © Associated Press

Реклама

Гленн Клоуз продемонстрировала эффектный вечерний аутфит на церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе.

На мероприятии актриса позировала в облегающем черном бархатном платье Giorgio Armani Privé с длинными рукавами, четкими линиями плеч и небольшим шлейфом.

Реклама

Гленн Клоуз / © Associated Press

Наряд имел объемный воротник, обильно расшитый серебристыми пайетками и бисером. Это украшение тянулось до самого подола.

Реклама

Гленн Клоуз / © Associated Press

Клоуз дополнила наряд черным клатчем, серьгами-подвесками и массивным кольцом. Она сделала волнистую укладку и макияж с серыми мерцающими тенями и нежно-розовым блеском.

Гленн получила свою первую статуэтку «Оскар». Совет руководителей Американской киноакадемии отметил актрису за вклад в кинематограф. Президент Академии Линетт Говелл Тейлор подчеркнула ее эмоциональный диапазон и способность воплощать на экране сложных персонажей.

Гленн Клоуз / © Associated Press

За свою карьеру Клоуз восемь раз номинировалась на «Оскар» и ни разу не побеждала в конкурсной категории. Среди ролей, за которые ее выдвигали, — Дженни Филдс в фильме «Мир за Гарпом» и Алекс Форрест в «Роковом поезде». По количеству актерских номинаций без победы Клоуз делит рекорд с Питером О’Тулом.

Статуэтку Клоуз вручил ее давний друг Джон Малкович. Прежде чем принять награду, актриса на мгновение замерла, а затем несколько секунд рассматривала ее. В своей речи Клоуз, едва сдерживая слезы, сказала, что для нее самая большая честь — находиться в одном зале с людьми, чья работа вдохновляла ее и побуждала становиться лучше.

Реклама

Гленн Клоуз / © Associated Press

Новости партнеров