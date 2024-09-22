В бархатном платье с мраморным принтом и питонных туфлях: Наоми Кэмпбелл сходила на фэшн-шоу

54-летняя модель в стильном луке пришла на Неделю моды в Милане.

Наоми Кэмпбелл посетила модный показ бренда Roberto Cavalli, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

На ней было бархатное зелено-черное платье макси с мраморным принтом из осенней коллекции Roberto Cavalli 2024 года.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила питоновыми туфлями на высоких платформах и каблуках, а также черными очками.

Кэмпбелл надела черный парик боб-каре, накрасила губы прозрачным блеском, сделала молочный маникюр и надела на палец массивное золотое кольцо с камнями.

Напомним, Наоми Кэмпбелл пришла в пикантном аутфите на вечеринку.

Читайте также:

Богиня подиума - Наоми Кэмпбелл (50 фото)