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В бархатном платье с мраморным принтом и питонных туфлях: Наоми Кэмпбелл сходила на фэшн-шоу

В бархатном платье с мраморным принтом и питонных туфлях: Наоми Кэмпбелл сходила на фэшн-шоу

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

54-летняя модель в стильном луке пришла на Неделю моды в Милане.

Наоми Кэмпбелл посетила модный показ бренда Roberto Cavalli, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

На ней было бархатное зелено-черное платье макси с мраморным принтом из осенней коллекции Roberto Cavalli 2024 года.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила питоновыми туфлями на высоких платформах и каблуках, а также черными очками.

Кэмпбелл надела черный парик боб-каре, накрасила губы прозрачным блеском, сделала молочный маникюр и надела на палец массивное золотое кольцо с камнями.

Напомним, Наоми Кэмпбелл пришла в пикантном аутфите на вечеринку.

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