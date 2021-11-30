В бархатном платье с оригинальной вышивкой: невероятно красивая Кейт Бекинсэйл на мероприятии

В бархатном платье с оригинальной вышивкой: невероятно красивая Кейт Бекинсэйл на мероприятии

29 ноября в Лондоне состоялась церемония Fashion Awards - одно из главных событий в модной индустрии. Ежегодная церемония награждает дизайнеров и компании, внесшие наиболее выдающийся вклад в индустрию моды.

В этом году мероприятие удивляло огромным количеством звездных гостей: дизайнеров, актеров, моделей, стилистов. Знаменитости демонстрировали на красной дорожке свои роскошные и дорогие наряды от именитых брендов и пытались максимально выделиться.

Одним из гостей церемонии стала актриса Кейт Бекинсэйл. Звезда фильмов "Другой мир" и "Ван Хельсинг" выбрала платье от британского бренда Sabina Bilenko. Наряд был выполнен из черного бархата, имел небольшое V-образное декольте, а также вышивку камнями и бисером в виде болеро.

Кейт Бекинсэйл / Associated Press

Свой образ актриса дополнила черным клатчем с застежкой-бантом, босоножками со сверкающими стразами и крупными серьгами в виде перьев в ушах. Завершили вечерний аутфит прическа "конский хвост" с черным бантом, макияж и черный маникюр.

Кейт Бекинсэйл / Associated Press

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