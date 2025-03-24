В бархатном платье с откровенным декольте: актриса в вечернем образе позировала на красной дорожке

45-летняя Дания Рамирес в элегантном образе total black появилась перед фотографами.
Американская актриса доминиканского происхождения Дания Рамирес посетила мероприятие Clarins ICONS в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке она появилась в вечернем аутфите. На звезде было элегантное черное платье макси на тонких бретельках от бренда Jovana Louis. Наряд имел откровенное декольте и высокий разрез. Свой аутфит Дания дополнила таким же плащом-накидкой.
Наряд Рамирес скомбинировала с босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках, а также с белым клатчем-футляром.
Актриса сделала гладкий хвост, макияж с пышными ресницами и белый маникюр. В ушах у нее были серьги с камнями, на шее – цепочка с подвеской в виде стрекозы, а на руках – кольца.
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