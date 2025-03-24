В бархатном платье с откровенным декольте: актриса в вечернем образе позировала на красной дорожке

Американская актриса доминиканского происхождения Дания Рамирес посетила мероприятие Clarins ICONS в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она появилась в вечернем аутфите. На звезде было элегантное черное платье макси на тонких бретельках от бренда Jovana Louis. Наряд имел откровенное декольте и высокий разрез. Свой аутфит Дания дополнила таким же плащом-накидкой.

Дания Рамирес / Фото: Getty Images

Наряд Рамирес скомбинировала с босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках, а также с белым клатчем-футляром.

Актриса сделала гладкий хвост, макияж с пышными ресницами и белый маникюр. В ушах у нее были серьги с камнями, на шее – цепочка с подвеской в виде стрекозы, а на руках – кольца.

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