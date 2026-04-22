В бархатном платье с прозрачными вставками: Энн Хэтэуэй на премьере фильма "Дьявол носит Прада 2" в Лондоне

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй в новом красивом образе появилась на премьере фильма «Дьявол носит Прада 2» в Лондоне.

Актриса позировала перед фотографами в кастомном темно-синем платье от Atelier Versace, которое было вдохновлено смокингом. Наряд состоял из корсетного верха с прозрачными вставками, имитацией лацканов, пуговицами и лифом, украшенным стразами, и бархатной юбки с разрезом и шлейфом.

Аутфит Энн дополнила черными лакированными босоножками на платформах и каблуках. Волосы звезда собрала в высокий хвост, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и бордовые маникюр и педикюр. Свой лук Хэтэуэй завершила бриллиантовыми серьгами от Bulgari Serpenti и кольцами с камнями.

На европейской премьере присутствовали также ее коллеги по фильму — Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант / © Associated Press

О фильме:

События сиквела «Дьявол носит Прада 2» разворачиваются через 20 лет после оригинальной истории. Главный редактор глянцевого журнала «Runway» Миранда Пристли (Мерил Стрип) сталкивается с кризисом в индустрии печатных медиа и пытается спасти свою карьеру. Она обращается за помощью к своей бывшей ассистентке Эмили Чарльтон (Эмили Блант), которая сейчас занимает руководящий пост в люксовом бренде, от которого зависит выживание «Runway».