В бархатном платье с разрезом: Тильда Суинтон на презентации фильма в Нью-Йорке

61-летняя британская актриса Тильда Суинтон посетила показ фильма "Вечная дочь", который показывали во время 60-го Нью-Йоркского кинофестиваля 10 октября.

Перед камерами актриса появилась в довольно лаконичном платье из бархата, выполнено в фасоне удлиненного жакета. Платье имело лацканы, накладные карманы и было украшено одной золотой пуговицей на талии.

Дополнили этот образ черные туфли, золотое кольцо на пальце и яркая помада морковного оттенка на губах. Волосы Тильды были уложены на один бок.

Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

Вообще у актрисы очень хороший вкус - она не боится смелых и нестандартных нарядов, а также умеет носить элегантные и классические вещи. Это же касается и кино, ведь в ее карьере были совершенно разные роли.

Фильм "Вечная дочь", в котором актриса сыграла главную роль, впервые был представлен на Венецианском кинофестивале. В картине рассказывается о дочери средних лет и ее матери, которые должны раскрыть давно похороненные секреты, когда они возвращаются в свой бывший семейный дом, некогда величественное поместье, которое превратилось в почти пустой отель, полный тайн.

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