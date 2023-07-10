В бархатном платье с сексуальным декольте: американская актриса в ярком образе сияла на премьере фильма "Барби"

Исса Рэй выбрала для своего появления на мероприятии красивый розовый наряд с пикантным акцентом.

Премьерный показ романтической комедии "Барби" в Лос-Анджелесе посетила актриса Исса Рэй, сыгравшая в фильме роль Барби-президента.

Перед фотокамерами Исса появилась в бархатном розовом платье макси без рукавов, с воротником-стойкой и бантом под ним. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру. Главным акцентом в ее аутфите был глубокий вырез в зоне декольте, сквозь который выглядывал сексуальный бюст.

Исса Рэй / Фото: Associated Press

Исса Рэй / Фото: Associated Press

Свой лук Рэй дополнила розовыми босоножками и розовым клатчем-футляром. Актриса сделала высокий хвост, макияж с розовыми тенями и черными стрелками, украсила уши длинными серьгами с камнями, а руки – бриллиантовыми кольцами и браслет. Длинный молочный маникюр завершил яркий образ Иссы.

Исса Рэй / Фото: Associated Press

В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля.

Напомним, мероприятие посетила и Билли Айлиш, которая предстала в бледно-розовой рубашке в тонкую полоску, ярко-розовом галстуке и черных широких укороченных брюках.

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