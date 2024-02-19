В бархатном платье с серебряным корсетом: Флоренс Пью в сногсшибательном луке на красной дорожке

Флоренс и ее команда выбрали идеальные силуэт, который подчеркнул ее фигуру.

Актриса Флоренс Пью появилась на красной дорожке церемонии вручения кинопремии BAFTA Film Awards, которая прошла в Лондоне. В Альберт-холле она очаровала публику образом, который для нее опять подобрала стилист Ребекка Корбин Мюррей.

Это было роскошное и гламурное платье от бренда Harris Reed, которое она сочетала с украшениями Boucheron - длинным бриллиантовым колье.

Само платье было выполнено из роскошного черного бархата и имело длинный шлейф, декольте было глубоким, а подчеркивал его серебристый корсет. Также у наряда были широкие бретельки, которые благодаря своей посадке подчеркивали плечи девушки. Завершала наряд длинная бархатная накидка. Макияж Флоренс сделали дымчатыми оттенками теней, а волосы уложили назад.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

После официальной части мероприятия Пью отправилась на афтепати, но уже в другом наряде. Актриса отдала предпочтение белому платью в бельевом стиле и с прозрачными кружевными вставками. Наряд она сочетала с белой накидкой и солнцезащитными очками.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Напомним, в четверг, 15 февраля, в Лондоне состоялась премьера фильма режиссера Дени Вильнева "Дюна: Часть вторая", которую также посетила Пью. Поддержать актрису на мероприятии пришла ее бабушка. Женщина вышла в фотозону и обняла внучку.

Флоренс Пью и ее бабушка / Фото: Associated Press

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