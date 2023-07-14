В бархатном платье с вырезами: Эмили Ратажковски посетила вечеринку Vogue

Британский Vogue организовал летнюю вечеринку в Лондоне, на которую было приглашено много знаменитостей.

Среди них была 32-летняя модель Эмили Ратажковски. На мероприятие Vogue x autoportrait в Chiltern Firehouse звезда приехала в черном бархатном платье на широких бретельках и с несколькими вырезами на груди. Наряд был украшен крупными жемчужными камнями и дополнен высоким разрезом спереди.

Эмили сделала вечернюю прическу и макияж, надела золотые серьги с россыпью камней и несколько золотых браслетов на запястье. В руках у девушки была миниатюрная черная сумка с бантом на короткой ручке. А обута модель была в сатиновые босоножки на высоких шпильках.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

В гостях у главного редактора Эдварда Эннифула в Chiltern Firehouse собралось множество знаменитостей. В том числе и певица Рита Ора, которая выбрала экстравагантный лук для светского мероприятия и была запечатлена в компании Эмили Ратажковски.

Рита Ора и Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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