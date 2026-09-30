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- Шоу-бизнес
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В бархатном платье с вырезом до талии: Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent в Париже
Супермодель появилась на показе мод в эффектном образе total black.
Кейт Мосс посетила показ женской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2027 года, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Супермодель появилась на фэшн-мероприятии в длинном черном бархатном платье с объемными рукавами и разрезом до пупка.
Талию Кейт подчеркнула широким кожаным поясом с большой золотой пряжкой, украшенной коралловыми камнями. Обута она была в черные сапоги на платформе. На лице у Мосс были черные солнцезащитные очки, в ушах — золотые серьги, а на руке — широкий золотой клатч. Лук она дополнила небольшим черным клатчем. Волосы модель распустила и сделала естественный макияж.
Напомним, ранее Кейт Мосс попала в объектив папарацци в романтичном платье мятного оттенка.