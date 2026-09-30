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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В бархатном платье с вырезом до талии: Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent в Париже

Супермодель появилась на показе мод в эффектном образе total black.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс посетила показ женской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2027 года, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Супермодель появилась на фэшн-мероприятии в длинном черном бархатном платье с объемными рукавами и разрезом до пупка.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Талию Кейт подчеркнула широким кожаным поясом с большой золотой пряжкой, украшенной коралловыми камнями. Обута она была в черные сапоги на платформе. На лице у Мосс были черные солнцезащитные очки, в ушах — золотые серьги, а на руке — широкий золотой клатч. Лук она дополнила небольшим черным клатчем. Волосы модель распустила и сделала естественный макияж.

Напомним, ранее Кейт Мосс попала в объектив папарацци в романтичном платье мятного оттенка.

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