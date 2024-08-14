В бархатном платье с ярким принтом: Эшли Грэм в элегантном аутфите посетила мероприятие в Нью-Йорке

36-летняя модель plus-size обтягивающим нарядом подчеркнула свои пышные формы.
Эшли Грэм стала звездной гостьей на презентации бренда MICHELE Watches Legacy Redefined в Нью-Йорке.
Там модель появилась в элегантном бархатном платье по фигуре длины макси с ярким принтом и высокой горловиной. Аутфит Грэм дополнила золотыми босоножками.
Эшли собрала волосы в гладкий низкий пучок, сделала макияж с черными стрелками и розовым оттенком помады, французские маникюр и педикюр, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки – браслетами, часами и кольцами.
Напомним, ранее Эшли Грэм попала под прицел папарацци в голубом наряде необычного дизайна, ведь верхняя часть платья выполнена в виде майки, а вот нижняя напоминала мужскую рубашку, которой она просто обернула свои бедра.
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