В бархатном платье с золотой вышивкой: 52-летняя супермодель Ева Герцигова сияла на красной дорожке

Ева Герцигова / © Associated Press

Чешская супермодель Ева Герцигова вышла на красную дорожку 82-Венецианского кинофестиваля, который сейчас в самом разгаре в Италии. Она посетила премьеру фильма «Дом динамита», которая состоялась в рамках мероприятия.

Герцигова вышла на красную дорожку в длинном черном бархатном платье от итальянского Модного дома Trussardi. Платье было сдержанным, элегантный и классическим.

Ева Герцигова в Венеции / © Associated Press

У наряды были длинные рукава, подплечники, которые придавали ему немного ретро-эстетики и вышивка золотым и черным бисером в виде больших листьев папороти на груди и рукавах.

Образ модель дополнила маникюром и педикюром темного оттенка, украшениями с бриллиантами, «мокрой» укладкой и ярким макияжем.

Ева Герцигова в Венеции / © Associated Press

Модель — частая гостья на подобных мероприятиях. Например, весной этого года она также посетила Каннский кинофестиваль, где продемонстрировала просто сногсшибательное розовом платье-обманке от Balenciaga, у которого была длинная юбка спереди и короткая сзади.

Ева Герцигова в Каннах весной 2025 года / © Associated Press

Ева Герцигова в Каннах весной 2025 года / © Associated Press

Ева Герцигова в Каннах весной 2025 года / © Associated Press

