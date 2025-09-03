- Дата публикации
В бархатном платье с золотой вышивкой: 52-летняя супермодель Ева Герцигова сияла на красной дорожке
Звезда продемонстрировала элегантный и классический наряд с вышивкой.
Чешская супермодель Ева Герцигова вышла на красную дорожку 82-Венецианского кинофестиваля, который сейчас в самом разгаре в Италии. Она посетила премьеру фильма «Дом динамита», которая состоялась в рамках мероприятия.
Герцигова вышла на красную дорожку в длинном черном бархатном платье от итальянского Модного дома Trussardi. Платье было сдержанным, элегантный и классическим.
У наряды были длинные рукава, подплечники, которые придавали ему немного ретро-эстетики и вышивка золотым и черным бисером в виде больших листьев папороти на груди и рукавах.
Образ модель дополнила маникюром и педикюром темного оттенка, украшениями с бриллиантами, «мокрой» укладкой и ярким макияжем.
Модель — частая гостья на подобных мероприятиях. Например, весной этого года она также посетила Каннский кинофестиваль, где продемонстрировала просто сногсшибательное розовом платье-обманке от Balenciaga, у которого была длинная юбка спереди и короткая сзади.
