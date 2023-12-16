В бархатном жакете и кюлотах: Розамунд Пайк выбрала нестандартный наряд для выхода в свет

Ее наряд был удобным и немного необычным, поэтому привлекал внимание.
Актриса Розамунд Пайк посетила конференцию Фонда SAG-AFTRA, посвященную ретроспективе ее карьеры. Мероприятие проходило в городе Лос-Анджелесе.
На красной дорожке Розамунд появилась в необычном наряде, поскольку на ней был бархатный костюм от бренда Christian Dior, из круизной коллекции 2024.
Наряд состоял из приталенного жакета классического фасона с вышивкой в виде бабочек и цветов. Застегивается он на три черные пуговицы. Дополняли жакет кюлоты, белая рубашка и галстук-бабочка.
Обула Розамунд сапоги с тиснением и завершила образ украшениями, макияже и и прической - волосы ей зачисали назад и сделали пробор.
Напомним, что Пайк была среди номинантов на премию "Оскар" за роль в фильме с запутаным сюжетом "Исчезнувшая", который являлся адаптацией одноименного романа Гиллиан Флинн. Ее партнером по картине выступил Бен Аффлек.
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