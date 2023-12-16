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В бархатном жакете и кюлотах: Розамунд Пайк выбрала нестандартный наряд для выхода в свет

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
257
Время на прочтение
1 мин
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В бархатном жакете и кюлотах: Розамунд Пайк выбрала нестандартный наряд для выхода в свет

Розамунд Пайк / Фото: Getty Images

Ее наряд был удобным и немного необычным, поэтому привлекал внимание.

Актриса Розамунд Пайк посетила конференцию Фонда SAG-AFTRA, посвященную ретроспективе ее карьеры. Мероприятие проходило в городе Лос-Анджелесе.

Розамунд Пайк / © Getty Images
Розамунд Пайк / Фото: Getty Images

На красной дорожке Розамунд появилась в необычном наряде, поскольку на ней был бархатный костюм от бренда Christian Dior, из круизной коллекции 2024.

Наряд состоял из приталенного жакета классического фасона с вышивкой в виде бабочек и цветов. Застегивается он на три черные пуговицы. Дополняли жакет кюлоты, белая рубашка и галстук-бабочка.

Обула Розамунд сапоги с тиснением и завершила образ украшениями, макияже и и прической - волосы ей зачисали назад и сделали пробор.

Розамунд Пайк / © Getty Images
Розамунд Пайк / Фото: Getty Images

Напомним, что Пайк была среди номинантов на премию "Оскар" за роль в фильме с запутаным сюжетом "Исчезнувшая", который являлся адаптацией одноименного романа Гиллиан Флинн. Ее партнером по картине выступил Бен Аффлек.

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Дата публикации
Просмотры
257
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