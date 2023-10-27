В бархатной "пижаме" от Gucci: создательница фильма "Барби" Грета Гервиг удивила выбором наряда

40-летний режиссер Грета Гервиг, снявшая самый кассовый фильм 2023 года "Барби", вновь вышла на красную дорожку. Она посетила специальный показ фильма 1985 года "Большое приключение Пи-Ви", который состоялся в рамках фестиваля AFI Fest 2023 в Лос-Анджелесе.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Для мероприятия Грета надела необычный образ, поскольку на ней был ярко-красный брючный костюм из бархата. Наряд быль от Модного дома Gucci и был сшит в пижамном стиле. Также на костюме была монограмма бренда.

Наряд женщина дополнила черными лоферами на массивной подошве и с фурнитурой спереди.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

В качестве украшений она выбрала несколько серебряных колец, а также сделала очень простой и практически незаметный макияж.

Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Что касается самого фильма "Большое приключение Пи-Ви", то он является дебютом режиссера Тима Бёртона на большом экране.

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