В бархатной "пижаме" от Gucci: создательница фильма "Барби" Грета Гервиг удивила выбором наряда

Известный режиссер надела красный аутфит на красную дорожку.
40-летний режиссер Грета Гервиг, снявшая самый кассовый фильм 2023 года "Барби", вновь вышла на красную дорожку. Она посетила специальный показ фильма 1985 года "Большое приключение Пи-Ви", который состоялся в рамках фестиваля AFI Fest 2023 в Лос-Анджелесе.
Для мероприятия Грета надела необычный образ, поскольку на ней был ярко-красный брючный костюм из бархата. Наряд быль от Модного дома Gucci и был сшит в пижамном стиле. Также на костюме была монограмма бренда.
Наряд женщина дополнила черными лоферами на массивной подошве и с фурнитурой спереди.
В качестве украшений она выбрала несколько серебряных колец, а также сделала очень простой и практически незаметный макияж.
Что касается самого фильма "Большое приключение Пи-Ви", то он является дебютом режиссера Тима Бёртона на большом экране.
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