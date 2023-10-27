В бархатной плахте и венке из пшеницы: участница "Холостяка-11" в роскошном образе приняла участие в конкурсе красоты

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – приняла участие в международном конкурсе красоты Mrs. European Nations Globe 2023, который состоялсяв Афинах. В Instagram девушка опубликовала снимки своих роскошных образов оттуда и сообщила, что заняла третье место на конкурсе.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

На фото Анна предстала в бархатной плахте с золотой вышивкой "Золотой цвет" от украинского бренда Plahta и босоножках на высоких платформах и каблуках. Тонкую талию она подчеркнула бархатным поясом с кистями.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Свой аутфит Гузеева дополнила роскошным большим венком из колосьев пшеницы и черных цветов, который изготовил mamyn_vinok по ее дизайну.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

"Колосья – один из незаменимых символов нашей Украины. А черные розы – это печаль и траур нашего народа", – подписала фото Анна.

Девушка продемонстрировала еще один красивый лук, держа украинский флаг. Она надела красное блестящее платье макси с разрезами, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную и сексуальную фигуру, и скомбинировало его с красными босоножками.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Прическа с локонами, эффектный макияж и длинные серьги завершили очаровательный образ Анны.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Читайте также: