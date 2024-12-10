В бархатных бермудах на широкой резинке: Кира Найтли под прицелом папарацци

Мероприятие проводилось в Нью-Йорке, а шоу будет транслироваться на Netflix. Найтли в сериале сыграла главную роль.

Под прицел папарацци она попала в необычном наряде из бархатной ткани, который был от Модного дома Chanel. Лук включал жакет и бермуды и резинке. Носила костюм она в сочетании с белой кружевной блузкой с завязками спереди и необычными сапогами бордового цвета с отворотами.

Лук актриса дополнила ярким макияжем, несколькими украшениями и укладкой легкими волнами.

Кира Найтли / Фото: Getty Images

Также ранее Найтли появилась на развлекательной программе "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" в необычном наряде от Модного дома Valentino.

Кира Найтли / Фото: Getty Images

Ее второй наряд являлся частью дебютной коллекции весна-лето 2025 модельера Алессандро Микеле для Дома Valentino.

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