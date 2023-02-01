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В бассейне и на траве: Тина Кунаки показала, как в купальниках снималась в фотосете

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1165
Время на прочтение
1 мин
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В бассейне и на траве: Тина Кунаки показала, как в купальниках снималась в фотосете

Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

25-летняя модель Тина Кунаки показала подписчикам в Instagram, как проходили ее съемки в бассейне.

Тина продемонстрировала фолловерам, как она позировала сидя в изумрудном слитном купальнике в бассейне у какого-то парня на плечах, а фотограф, который также находится в бассейне, стоял и фотографировал ее. 

"Верните меня в те дни… @bruce_weber", - подписала кадры Кунаки.

А также девушка опубликовала другие снимки, на которых также позирует в бикини лежа на траве и с сигаретой в руке. А также позировала в белом слитном купальнике, сидя возле засохших веток деревьев.

(листайте фото вправо)

Напомним, недавно мы рассматривали несколько луков, которые демонстрировала жена Венсана Касселя на Парижской неделе моды. Кунаки посетила несколько модных показов, в том числе и вечеринку бренда Gucci

Тина Кунаки / © Getty Images
Тина Кунаки / Фото: Getty Images
Тина Кунаки / © Getty Images
Тина Кунаки / Фото: Getty Images
Тина Кунаки / © Getty Images
Тина Кунаки / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1165
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