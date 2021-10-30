В бассейне и с розой: "Холостячка" Злата Огневич прокомментировала уход еще одного участника из шоу

В бассейне и с розой: "Холостячка" Злата Огневич прокомментировала уход еще одного участника из шоу

Артистка попрощалась в прошедшем выпуске со стоматологом.

Вчера, 29 октября, состоялся седьмой выпуск романтического шоу "Холостячка". Его главная героиня Злата Огневич во время церемонии роз отправила домой одного участника – стоматолога Романа Васильева.

Роман Васильев / Instagram Холостяк СТБ

В Instagram певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в бежевом платье в бассейне с красной розой - бутоньеркой - в руке. В подписи к фото она прокомментировала уход Романа из проекта.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"#ЦеремонияСлез. Такое альтернативное название про себя я дала этой церемонии роз. Потому что всегда больно отпускать, подбирать те самые, нужные слова. Мне так неприятно ранить других, потому что меня ранили множество раз… Знаю, что своим решением я приобретаю как друзей, так и врагов. Но это мой выбор и только мне за него впоследствии отвечать", - написала под фото артистка.

Напомним, в этом же выпуске мужчины из проекта "Холостячка" подловили Злату в пикантной позе с одним из участников на кухне.

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