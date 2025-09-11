- Дата публикации
В базовой майке, джинсах и кедах: Дженнифер Энистон в повседневном луке появилась в Нью-Йорке
В последнее время актриса часто попадает под прицел папарацци, ведь активно занимается промо-кампанией нового сезона сериала "Утреннее шоу".
Дженнифер Энистон в очередной раз подловили папарацци в районе Сохо в Нью-Йорке. На этот раз актриса вышла в свет в удобном повседневном луке. Она была в отличном настроении.
На звезде была базовая белая майка в рубчик и голубые укороченные джинсы рваные снизу. На плечи она накинула черный свитшот.
Образ Энистон дополнила белыми кедами с красными полосками и черной сумочкой. У нее были распущенные волосы, любимые в последнее время солнцезащитные коричневые очки на лице, серьги-кольца в ушах, золотой и с бусинами браслеты и кольцо на руке.
Напомним, в прошлый раз Дженнифер Энистон предстала в городе в коротком черном платье с поясом ниже талии и в черных босоножках на шпильках.