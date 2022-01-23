В белье и красных стрипах: участница "Холостяка-11" в смелом образе соблазнительно позировала на камеру

Анна Гузеева взбудоражила воображение фолловеров провокационным снимком.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – опубликовала в Instagram горячий снимок из откровенной фотосессии авторства Julia Black.
Аня предстала в белом кружевном комплекте белья с поясом для подтяжек и с белыми чулками. Бюстгальтер идеально подчеркнул пышное декольте красотки.
Сверху девушка надела накидку с жемчужными нитями. Аутфит Гузеева дополнил красными лакированными высокими перчатками и красными стрипами.
Ей сделали прическу с начесом и насыщенный макияж с черными тенями на веках и с красной помадой на губах.
Анна соблазнительно позировала на полу, демонстрируя сексуальные изгибы тела.
Ранее Гузеева показала откровенные снимки из фотосессии для Playboy.
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