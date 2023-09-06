В белье перед камерой: Кэндис Свэйнпоул и Эмили Ратажковски снялись в ролике Victoria's Secret

26 сентября состоится долгожданное для многих поклонников бренда Victoria's Secret Fashion Show. В нем примут участие в том числе и бывшие "ангелы" марки, которые получили всемирную известность благодаря этому сотрудничеству.

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул опубликовала у себя в Instagram видео со съемок, где работала вместе с Эмили Ратажковски. Девушки сексуально позировали вдвоем перед камерой в одних бельевых комплектах.

А также публикуют эксклюзивные комментарии моделей, которые радостно рассказывают о том, как взволнованы и рады своему возвращению в команду.

Напомним, ранее мы рассказывали, что новый формат совершенно не будет похож на старые шоу Victoria's Secret, теперь это будет полнометражный фильм, получивший название Victoria's Secret World Tour. В программу войдет не только дефиле, но и закулисные кадры, личные истории и рассказ о новой инклюзивной стратегии бренда.

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