В белье с голубыми цветами: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом и тонкой талией

Хлоя Ферри пополнила свою домашнюю коллекцию белья сексуальной новинкой.
Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – показала в Instagram откровенные снимки. Девушка устроила фотосет в сексуальном нижнем белье с сине-голубыми цветами. Она продемоснтрировала свой пышный бюст и тонкую талию.
Как всегда, свой аутфит она дополнила укладкой и насыщенным макияжем.
Еще Хлоя не упустила возможно похвастаться сексуальным ягодицами.
Ранее Ферри показала фигуру в розовом купальнике, который идеально сидел на ней.
Читайте также: Ого, какие: британская телезвезда в белом бикини похвасталась большими ягодицами