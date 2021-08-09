В белье с голубыми цветами: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом и тонкой талией

В белье с голубыми цветами: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом и тонкой талией

Хлоя Ферри пополнила свою домашнюю коллекцию белья сексуальной новинкой.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – показала в Instagram откровенные снимки. Девушка устроила фотосет в сексуальном нижнем белье с сине-голубыми цветами. Она продемоснтрировала свой пышный бюст и тонкую талию.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Как всегда, свой аутфит она дополнила укладкой и насыщенным макияжем.

Еще Хлоя не упустила возможно похвастаться сексуальным ягодицами.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Ранее Ферри показала фигуру в розовом купальнике, который идеально сидел на ней.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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Откровенные образы Хлои Ферри (45 фото)

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