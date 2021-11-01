В бельевом комплекте и чулках: Рианна сексуально позировала на фоне люстр

В бельевом комплекте и чулках: Рианна сексуально позировала на фоне люстр

Певица Рианна любит появляться перед камерой в откровенных образах.

33-летняя Рианна запечатлена на снимках, которые опубликовала в блоге, в фиолетовом нижнем белье из своей коллекции Savage X Fenty, намекнув подписчикам, что новая коллекция уже скоро увидит свет.

Рианна предстала перед камерой в фиолетовом кружевном лифчике, трусах и чулках, поясом с подвязками и босоножках на высоких каблуках. Рири позировала рядом с мерцающими стеклянными люстрами.

(листайте фото вправо)

Известно, что это комплект из предстоящей рождественский коллекции Рианны для ее бренда Savage x Fenty. Напомним, предыдущую коллекцию Рианна представила в сентябре 2021 года, многие звездные модели продефилировали на ее шоу в нижнем белье.

Читайте также:

В мини-халате и на каблуках: Джиджи Хадид на показе бельевого бренда Рианны

Какой красавчик: 49-летний Рики Мартин на презентации бельевого бренда Рианны

В прозрачных брюках клеш: Рианна сверкнула трусами на афтепати Met Gala

Показ Рианны Savage X Fenty в Лос-Анджелесе (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку