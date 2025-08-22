В бельевом мини-платье с кружевом: Зои Кравиц в соблазнительном образе позировала на ивенте во Франции

Зои Кравиц / © Getty Images

Реклама

Зои Кравиц в рамках промотура нового фильма "Поймать с поличным" ("Caught Stealing"), в котором она сыграла главную роль, посетила фотоколл ленты в кинотеатре Max Linder в Париже.

На ивенте актриса появилась в соблазнительном образе. На ней было шелковое мини-платье цвета крем-брюле в бельевом стиле на тонких бретельках и с кружевом на лифе и подоле, под которым отсутствовал бюстгальтер.

Зои Кравиц / © Getty Images

Наряд звезда дополнила черными мюлями на шпильках Manolo Blahnik Jada, в которых она выходила в свет уже не впервые. Кравиц собрала волосы в хвост, сделала натуральный макияж и завершила лук лаконичными серьгами.

Реклама

Напомним, на фотоколле фильма "Поймать с поличным" на террасе отеля Shangri-La Hotel Paris с видом на Эйфелеву башню Зои Кравиц появилась в белом кроп-топе, под которым не было белья.