В бельевом наряде и с украшением на голове: Екатерина Бужинская в нежном образе снялась в фотосете

Певица обожает экспериментировать с луками в фотосессиях.
Екатерина Бужинская продолжает радовать своих поклонников новыми красивыми фотосессиями.
В очередной фотосъемке певица предстала в нежном аутфите. Звезда позировала в кремовом наряде в бельевом стиле, состоявшем из топа на тонких бретельках и юбки макси с разрезом. Наряд она скомбинировала с белыми ботильонами.
На некоторых кадрах Бужинская сверху накинула белый свитер.
Прическу с локонами Екатерина дополнила элегантным украшением с жемчугом. В ушах были лаконичные серьги. Красивый макияж завершил волшебный образ певицы.
Артистка также сверкнула сексуальным декольте на камеру.
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