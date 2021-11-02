В бельевом наряде и с украшением на голове: Екатерина Бужинская в нежном образе снялась в фотосете

В бельевом наряде и с украшением на голове: Екатерина Бужинская в нежном образе снялась в фотосете

Певица обожает экспериментировать с луками в фотосессиях.

Екатерина Бужинская продолжает радовать своих поклонников новыми красивыми фотосессиями.

В очередной фотосъемке певица предстала в нежном аутфите. Звезда позировала в кремовом наряде в бельевом стиле, состоявшем из топа на тонких бретельках и юбки макси с разрезом. Наряд она скомбинировала с белыми ботильонами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

На некоторых кадрах Бужинская сверху накинула белый свитер.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Прическу с локонами Екатерина дополнила элегантным украшением с жемчугом. В ушах были лаконичные серьги. Красивый макияж завершил волшебный образ певицы.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Артистка также сверкнула сексуальным декольте на камеру.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

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