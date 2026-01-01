ТСН в социальных сетях

251
1 мин

В бельевом платье и пудровых туфлях: эффектная Рита Ора прогулялась по Нью-Йорку

35-летняя певица снова попала под прицел фотографов, прогуливаясь в Нью-Йорке.

Ольга Кузьменко
Рита Ора

Рита Ора / © Getty Images

Рита облачилась в миниатюрное бельевое платье с кружевной отделкой на декольте, сверху набросила стеганное пальто с меховой отделкой, обула замшевые туфли пудрового цвета на каблуках и в руках держала сумку от Chloe с золотой круглой ручкой.

Ора собрала волосы в низкий пучок, сделала выразительный макияж на лице, а образ свой дополнила колье с сердцем на шее и длинным украшением на золотой цепи и с большим камнем. Также у нее на пальцах было несколько красивых.

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

Ранее на этой неделе Риту Ору уже несколько раз фотографировали на улицах Нью-Йорка папарацци.

Рита Ора / © Getty Images

Рита Ора / © Getty Images

