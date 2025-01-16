В бельевом платье и с бантом в волосах: младшая сестра Кейт Мосс – Лотти – отпраздновала 27-летие

9 января английская модель и младшая сводная сестра супермодели Кейт Мосс – Лотти – праздновала день рождения. Ей исполнилось 27 лет. И хотя с праздника прошла уже неделя, она все-таки решила показать свой образ для вечеринки.

instagram.com/lottiemossxo

На фото Лотти позирует в светло-персиковом бельевом платье, которое она дополнила колье-цепью, перламутровым маникюром, макияжем в теплых оттенках и накладными ресницами. Волосы модель собрала в высоких хвост, выпустив спереди у лица одну прядь, и украсила их черным бантом.

instagram.com/lottiemossxo

instagram.com/lottiemossxo

"Очень запоздалый пост ко дню рождения, но я так плохо себя чувствую с той ночи. Люблю своих друзей", - написала девушка под фото.

instagram.com/lottiemossxo

instagram.com/lottiemossxo

Отметим, Лотти начала карьеру модели в подростковом возрасте, подписав контракт с модельным агентством Storm Management, которое ранее открыло миру ее старшую сестру. Ее дебют состоялся в 2011 году, когда ей было 13 лет – она появилась в фотосессии для свадебного журнала. Девушка с самого начала хотела выделиться и построить собственную карьеру, не находясь в тени своей сестры.

instagram.com/lottiemossxo

Ранее, напомним, Лотти Мосс показывала, как отдыхает на пляже в Мексике. Она позировала в бикини под пальмой.

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