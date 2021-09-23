В платье-комбинации и с красной помадой: сексуальный образ Насти Каменских

Певица похвасталась эффектным луком.
Настя Каменских в такую холодную погоду решила порадовать фолловеров новым сексуальным образом. Певица надела шелковое черное бельевое платье с декоративными пуговицами, которое дополнила изящными колье, серьгами и браслетом, а также белым маникюром.
Волосы Настя оставила распущенными, а эффектности образу добавила красная помада на губах. Снимок певица никак не подписала, оставив в комментариях лишь эмодзи в виде черного сердца.
Ранее, напомним, Настя Каменских показывала осенний образ в мини-шортах и с любимой сумкой Prada. Наряд подчеркнул ноги певицы.