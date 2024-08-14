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В бельевом платье с кружевом: девушка-модель Венсана Касселя снялась в чувственной фотосессии

В бельевом платье с кружевом: девушка-модель Венсана Касселя снялась в чувственной фотосессии

instagram.com/narahbaptista/

Модель примерила нежный образ для фотосета.

27-летняя австралийская модель – Нара Баптиста – поделилась в своем Instagram серией снимков из новой фотосессии, в которой она появилась в нежном, но чувственном образе.

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Девушка позировала в легком бельевом платье с кружевом на лифе и подоле. Ее волосы были распущены, а на лице практически не было макияжа.

instagram.com/narahbaptista/ / ©
instagram.com/narahbaptista/
instagram.com/narahbaptista/ / ©
instagram.com/narahbaptista/
instagram.com/narahbaptista/ / ©
instagram.com/narahbaptista/

На одном из фото Нара позировала топлес с расческой в руках.

instagram.com/narahbaptista/ / ©
instagram.com/narahbaptista/

Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с 27-летней австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа". Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница - в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

Венсан Кассель и Нара Баптиста / © Getty Images
Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Нара Баптиста показывала в Сети, как отдыхала с подругой на Мальорке.

instagram.com/narahbaptista/ / ©
instagram.com/narahbaptista/

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