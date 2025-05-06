В бельевом платье с кружевом: Джорджина Родригес в соблазнительном образе позировала на Met Gala

Джорджина Родригес / © Associated Press

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Джорджина Родригес впервые посетила Бал Института костюма Met Gala 2025, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

© Associated Press

Для своего дебютного появления красавица выбрала черное платье в бельевом стиле от бренда Vetements. Наряд был на тонких бретельках, был украшен кружевом, имел шлейф и высокий разрез, позволивший демонстрировать свои ноги.

© Associated Press

Наряд Родригес скомбинировала с черными остроносыми туфлями-лодочками.

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© Associated Press

На шее у Джорджины было бриллиантовое колье от Chopard, а на руке — кольцо с большим бриллиантом. Лук она дополнила укладкой с мокрым эффектом и макияжем с персиковыми румянами.

© Associated Press

Напомним, накануне Met Gala Джорджина Родригес появилась в бежевом кожаном жакете, под который надела черное боди, и без юбки.