ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

В бельевом платье с кружевом: Моника Барбаро в пикантном образе позировала в объятиях бывшего бездомного

35-летняя американская актриса сфотографировалась с известным в Нью-Йорке Radio Man.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Моника Барбаро и Radio Man

Моника Барбаро и Radio Man / © Getty Images

Папарацци подловили Монику Барбаро в Нью-Йорке на съемочной площадке фильма One Night Only, когда она мило фотографировалась с известным бывшим бездомным Radio Man. Мужчина обнимал ее за талию, а она положила руки ему на плечи.

Настоящее имя Radio Man - Крейг Кастальдо, но больше он известен как "Радиомен" через радио, которое часто носит на шее. Мужчина прославился благодаря появлению более 100 раз в фильмах и ТВ шоу в качестве камео.

Моника Барбаро и Radio Man / © Getty Images

Моника Барбаро и Radio Man / © Getty Images

Моника выглядела кокетливо, на ней было коричневое шелковое платье миди в бельевом стиле. Наряд имел кружево, пикантное декольте и тонкие бретельки.

Аутфит Барбаро дополнила черными мюлями на шпильках. У нее была укладка с мягкими локонами, нежный макияж и лаконичные серьги-кольца в ушах. Лук звезда завершила коричневой замшевой сумкой.

Radio Man был одет в черную олимпийку, рубашку, рваные джинсы и красно-черный козырек.

Напомним, недавно папарацци запечатлели как Radio Man фотографировался с Леонардо Ди Каприо.

Дата публикации
Количество просмотров
59
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie