В бельевом платье с кружевом: Моника Барбаро в пикантном образе позировала в объятиях бывшего бездомного

Моника Барбаро и Radio Man / © Getty Images

Папарацци подловили Монику Барбаро в Нью-Йорке на съемочной площадке фильма One Night Only, когда она мило фотографировалась с известным бывшим бездомным Radio Man. Мужчина обнимал ее за талию, а она положила руки ему на плечи.

Настоящее имя Radio Man - Крейг Кастальдо, но больше он известен как "Радиомен" через радио, которое часто носит на шее. Мужчина прославился благодаря появлению более 100 раз в фильмах и ТВ шоу в качестве камео.

Моника выглядела кокетливо, на ней было коричневое шелковое платье миди в бельевом стиле. Наряд имел кружево, пикантное декольте и тонкие бретельки.

Аутфит Барбаро дополнила черными мюлями на шпильках. У нее была укладка с мягкими локонами, нежный макияж и лаконичные серьги-кольца в ушах. Лук звезда завершила коричневой замшевой сумкой.

Radio Man был одет в черную олимпийку, рубашку, рваные джинсы и красно-черный козырек.

Напомним, недавно папарацци запечатлели как Radio Man фотографировался с Леонардо Ди Каприо.