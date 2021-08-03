В бельевом платье с пикантным декольте: сексуальная Наталья Могилевская в новой фотосессии

Певица продемонстрировала эффектный лук в фотосете, посвященном ее дню рождения.
Вчера Наталья Могилевская отпраздновала свой день рождения, а накануне она снялась в красивой фотосессии, в которой продемонстрировала обольстительный аутфит.
Перед объективом фотокамеры певица предстала в синем бельевом мини-платье на тонких бретельках и с пикантным декольте.
Наряд звезда дополнила белыми босоножками на шпильках и браслетом с камнями.
Волосы ее были уложены в легкие локоны, на лице был макияж с акцентом на черных стрелках. Уши Наталья украсила серьгами в виде звезд.
Интерьер, в котором снялась Могилевская, гармонировал с ее луком. Позировала она, сидя на полу и опершись о кресло в ретро-стиле.
Напомним, ранее Наталья показала фото в купальнике с отдыха.
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