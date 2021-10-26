В бельевом платье: Виктория Бекхэм сексуально позировала перед зеркалом

Виктория Бекхэм продолжает рекламировать свою линейку Victoria Beckham Beauty.

На днях дизайнер уже сняла шутливый ролик, в котором пошутила над своей улыбкой. Также в блоге Викки опубликовала новые кадры с бэкстейджа очередной фотосессии, в которой дизайнер рекламирует новинки.

"Сияние с @victoriabeckhambeauty - снято за кадром на съемочной площадке", - написала под фото знаменитость.

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Мы обратили внимание, что Виктория Бекхэм снова появилась перед камерой в бельевом платье из своей коллекции Victoria Beckham Resort 2022, в этот раз она выбрала черное платье на тонких бретельках.

Запечатлена Викки была на фоне зеркала. В отражении хорошо видно ее лицо с красивым макияжем, а ее волосы собраны в небрежную прическу.

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