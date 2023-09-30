В бельевом стиле: актриса в кружевном наряде позировала на ивенте в Лос-Анджелесе

27-летняя Эмили Рул гармонично сочетала в своем аутфите черный и красный цвета.
Актриса и модель Эмили Рул посетила ивент Zodiac Ball, состоявшийся в имении Гудини в Лос-Анджелесе.
Девушка выглядела эффектно и сексуально. Она была одета в черный кружевной наряд в бельевом стиле от бренда Balmain. Звезда показала стройную фигуру.
Лук Рул дополнила черными замшевыми туфлями. Губы она накрасила красной помадой, а ногти – красным лаком, которые выглядели гармонично с нарядом.
Актриса распустила волосы и украсила уши серьгами-каплями.
Напомним, Кейт Бекинсейл на это мероприятие пришла в огромной шляпе с длинной фатой.
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