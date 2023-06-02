В бельевом топе и штанах-палаццо: Джессика Честейн на церемонии в Нью-Йорке

46-летняя актриса выглядела прекрасно на мероприятии.

Джессика Честейн посетила ежегодную церемонию вручения премии зрительских симпатий Broadway.com, состоявшейся в Нью-Йорке. Для своего появления актриса выбрала образ total black.

На ней был элегантный жакет, топ в бельевом стиле и штаны-палаццо. Наряд Джессика дополнила черными туфлями.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Звезда сделала гладкий пучок и макияж с акцентом на красной помаде, которая выглядела гармонично с нарядом. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.

Напомним, на церемонии вручения премии Emmy For Your Consideration Джессика Честейн предстала в деловом темно-коричневом костюме и лаконичной рубашке лавандового оттенка.

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