В бельевых трусиках и за руку с любимым: папарацци подловили Алессандру Амбросио по дороге на афтепати

Алессандра Амбросио с возлюбленным / © Getty Images

Алессандра Амбросио была легендарной звездой на Victoria’s Secret Fashion Show 2025. На подиуме она предстала в роскошных комплектах белья — в черном и золотистом — и с огромными крыльями.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

После шоу Але попала в объективы папарацци, когда за руку с возлюбленным, австралийским дизайнером ювелирных изделий и основателем одноименного бренда Баком Палмером шла на афтепати Victoria’s Secret.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Getty Images

Модель была одета в черный топ с кружевом, из-под которого выглядывал белый бюстгальтер, и в бельевые белые трусики с рюшами.

Лук Амбросио дополнила черной кожаной косухой, черными капроновыми колготами, контрастными красными босоножками на шпильках и леопардовой сумочкой.

У модели были собраны волосы в хвост с выпущенными прядями волос, макияж смоки-айс, красно-коричневые серьги в ушах и кольца на руках.

На Баке была бежевая дубленка, черная футболка, черные джинсы и черные замшевые туфли.

Напомним, в Сети появились первые кадры с бэкстейджа, как модели, в частности Алессандра Амбросио, готовились к выходу на подиум шоу.