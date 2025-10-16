- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В бельевых трусиках и за руку с любимым: папарацци подловили Алессандру Амбросио по дороге на афтепати
44-летняя супермодель в мини похвасталась стройными ногами.
Алессандра Амбросио была легендарной звездой на Victoria’s Secret Fashion Show 2025. На подиуме она предстала в роскошных комплектах белья — в черном и золотистом — и с огромными крыльями.
После шоу Але попала в объективы папарацци, когда за руку с возлюбленным, австралийским дизайнером ювелирных изделий и основателем одноименного бренда Баком Палмером шла на афтепати Victoria’s Secret.
Модель была одета в черный топ с кружевом, из-под которого выглядывал белый бюстгальтер, и в бельевые белые трусики с рюшами.
Лук Амбросио дополнила черной кожаной косухой, черными капроновыми колготами, контрастными красными босоножками на шпильках и леопардовой сумочкой.
У модели были собраны волосы в хвост с выпущенными прядями волос, макияж смоки-айс, красно-коричневые серьги в ушах и кольца на руках.
На Баке была бежевая дубленка, черная футболка, черные джинсы и черные замшевые туфли.
Напомним, в Сети появились первые кадры с бэкстейджа, как модели, в частности Алессандра Амбросио, готовились к выходу на подиум шоу.