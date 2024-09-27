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В белокуром парике и чулках: Рианна подчеркнула пышные формы ярким бельем

В белокуром парике и чулках: Рианна подчеркнула пышные формы ярким бельем

Фото: Инстаграм Рианны

Певица представила новинку своего бренда нижнего белья.

36-летняя певица и бизнесвумен – Рианна – сама показала новинку своего бренда Savage X Fenty. На новых фото в Instagram она позирует в ярком образе.

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Рианна надела желтый комплект кружевного белья, состоящий из бюстгальтера, трусов, пояса для чулок, чулок и высоких перчаток. На ее голове был светлый парик, а на ногах – золотые сабо на каблуках.

На одном из кадров певица позировала у рояля, обшитого белым кружевом.

© Инстаграм Рианны
Фото: Инстаграм Рианны

В подписи к снимкам она написала, что это первый комплект из новой кружевной коллекции Lavish Lace.

Напомним, ранее Рианна появилась на презентации в наряде трендового цвета сливочного масла. Звезда посетила презентацию новой линейки своей косметики для волос Fenty Hair.

Рианна / © Getty Images
Рианна / Фото: Getty Images

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