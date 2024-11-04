В белокуром парике и с сумкой-тыквой: Синди Кроуфорд примерила образ Мэрилин Монро

Супермодель показала, как выглядела в 1996 году.

58-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – показала в своем Instagram фотографию и видео, сделанные 28 лет назад. Скорее всего, это было какое-то шоу, приуроченное к празднованию Хэллоуина.

На фото Синди позирует в длинном белом платье, расшитом стразами, и белокуром пышном парике. Ее образ – видимо, вдохновленный легендарной Мэрилин Монро – дополняют колье с крупными камнями, красная помада и сумка в виде тыквы.

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"Хэллоуин 96-го. Хороший повод выпустить на волю свою внутреннюю Мэрилин", - написала Синди. Традиционно, фолловеры засыпали супермодель комплиментами в комментариях.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд уже показывала снимок в похожем образе, только он был более откровенным, так как она позировала топлес.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

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