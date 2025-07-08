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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

В белом ансамбле и золотых украшениях: Дженна Дьюэнн в стильном луке сходила на шоу

44-летняя актриса, продюсер и танцовщица в белом костюме попала под прицел фотографов.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дженна Дьюэнн

Дженна Дьюэнн / © Getty Images

Папарацци подловили Дженну Дьюэнн, когда она шла на шоу "LIVE with Kelly and Mark" в Нью-Йорке.

Актриса выглядела стильно в белоснежном ансамбле. На ней был кроп-топ без бретелек и брюки свободного кроя. Наряд она скомбинировала с коричневыми кожаными босоножками на каблуках.

Дженна Дьюэнн / © Getty Images

Дженна Дьюэнн / © Getty Images

У Дьюэнн была красивая укладка с локонами, вечерний макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. Свой образ Дженна завершила комплектом золотых украшений с бриллиантами.

Напомним, Дженна Дьюэнн на развлекательное «Шоу Келли Кларксон» одела розовое платье с обнаженными плечами, в котором была похожа на принцессу.

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Дата публикации
Количество просмотров
109
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