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- Шоу-бизнес
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В белом ансамбле и золотых украшениях: Дженна Дьюэнн в стильном луке сходила на шоу
44-летняя актриса, продюсер и танцовщица в белом костюме попала под прицел фотографов.
Папарацци подловили Дженну Дьюэнн, когда она шла на шоу "LIVE with Kelly and Mark" в Нью-Йорке.
Актриса выглядела стильно в белоснежном ансамбле. На ней был кроп-топ без бретелек и брюки свободного кроя. Наряд она скомбинировала с коричневыми кожаными босоножками на каблуках.
У Дьюэнн была красивая укладка с локонами, вечерний макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. Свой образ Дженна завершила комплектом золотых украшений с бриллиантами.
Напомним, Дженна Дьюэнн на развлекательное «Шоу Келли Кларксон» одела розовое платье с обнаженными плечами, в котором была похожа на принцессу.