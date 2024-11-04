В белом ансамбле с металлическими деталями от Gucci: артистка сверкнула плоским животом на ивенте

Charli XCX всегда выбирает для своих выходов пикантные луки.
Британская артистка Charli XCX посетила гала-вечер LACMA Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес.
Для своего появления она выбрала кастомный белый ансамбль от бренда Gucci, расшитый металлическими деталями. Он состоял из кроп-топа на тонких бретельках, который обнажал ее плоский живот, и длинной юбки с низкой посадкой и поясом-шнурком.
Аутфит Charli XCX дополнила браслетами и кольцами с бриллиантами. У нее были распущены волосы, макияж с акцентом на глазах и нюдовый маникюр.
Напомним, Charli XCX на церемонию вручения наград WSJ Innovator Awards 2024 пришла в черном длинном платье по фигуре с вырезом на спине, которое от вспышек фотокамер просвечивалось, и она блеснула грудью.
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